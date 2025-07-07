В мэрии назвали дату открытия Ленинградского вокзала после ремонта

Реконструкция Ленинградского вокзала в Москве, февраль 2025 года (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Столичный Ленинградский вокзал будет открыт после реконструкции в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

После этого реконструировать начнут расположенный рядом Ярославский вокзал, который сейчас берет на себя часть нагрузки Ленинградского, добавил чиновник. «Невозможно закрыть на ремонт Ярославский вокзал в силу того, что на сегодняшний день на вокзале 80 тыс. пассажиров, примерно 10–12 тыс. пассажиров дальнего следования», — уточнил Ликсутов.

В ходе работ Ярославскому вокзалу вернут исторический облик, также планируется «создать дополнительные, самые необходимые вещи, связанные с удобствами пассажиров», в том числе «улучшенную интеграцию с метрополитеном, интеграцию между Ярославским и Ленинградским вокзалами», заявил заммэра.

В числе того, что планируется сделать, — строительство новой трамвайной линии на Комсомольской площади, улице Маши Порываевой и проспекте академика Сахарова, напомнил Ликсутов. Таким образом, три вокзала окажутся связаны сплошным трамвайным маршрутом с Павелецким вокзалом, до которого сейчас ходят трамваи от Чистых прудов.

В мэрии планируют, что при этом «даже разгрузится станция метро «Комсомольская». Эти работы будут заложены в проект будущей реконструкции Ярославского вокзала, заключил чиновник.

Ленинградский вокзал закрылся на реконструкцию летом 2024 года. После работ пассажирам впервые станет доступен ранее закрытый третий этаж здания, появятся новые залы ожидания, детский клуб, фудкорты, даже библиотека и коворкинг, улучшится доступность для маломобильных граждан и молодых родителей с детьми, кроме того, появятся новые масштабные мозаичные панно, рассказывали в дептрансе Москвы.

Также в столице до 2027 года планируется обновить семь городских вокзалов (так в столичной мэрии называют крупные транспортно-пересадочные узлы), в том числе станции МЦД «Петровско-Разумовская», «Курская», «Москва-Сити», «Серп и молот», «Железнодорожная», «Беговая», «Царицыно», сообщал в апреле мэр Москвы Сергей Собянин.