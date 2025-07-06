В московском ТЦ «Метрополис» произошел пожар
В административном здании на Ленинградском шоссе в Москве произошел пожар. Об этом РБК сообщили в главном управлении МЧС по Москве
«Выезд по адресу Ленинградское шоссе, д15 а, с.8. В административном здании на -1 этаже в одном из хозяйственных помещений произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
До прибытия спасателей из здания эвакуировали 350 человек.
Источник телеканала «360» уточнил, что загорелся архив на цокольном этаже торгового центра «Метрополис». Об этом же пишет телеграм-канал SHOT. По его информации, загорелось складируемое имущество.
ТЦ «Метрополис» находится по адресу: Ленинградское шоссе, 16а, стр.4.
В августе 2024 года на юго-западе Москвы загорелсяторговый центр «Рио». Тогда огонь распространился на несколько этажей в комплексе на Большой Черемушкинской.
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