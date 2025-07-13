Le Monde: беженцы с Украины уезжают из США в Европу из-за Трампа

Le Monde рассказала о переезде части украинцев из США в Европу

Часть украинских беженцев приняла решение покинуть США и вернуться обратно в Европу из-за ужесточения миграционной политики президента страны Дональда Трампа, пишет французское издание Le Monde.

Газета взяла интервью у жительницы Мариуполя Ксении Левченко, которая переехала в США в 2023 году. Она воспользовалась программой «Объединение ради Украины», которую Трамп приостановил в 2025 году. По данным издания, этой программой воспользовались более 240 тысяч украинцев.

Теперь, по словам Левченко, они живут в неопределенности и принимают решение вернуться в Европу.

«Неопределенность администрации повергает многих украинцев, уже находящихся в стране, в смятение. Они не знают, продлят ли их разрешения на работу и когда», — говорится в материале.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что хочет депортировать «миллионы» нелегалов, а после вступления в должность президента в 2025 году ужесточил миграционную политику в США.

Программу «Объединение ради Украины» Трамп приостановил в январе 2025 года. Она позволяла гражданам Украины и их ближайшим родственниками находиться в США в течение двух лет. Как уточнили представители Белого дома, многие подобные инициативы изначально противоречили американскому законодательству.

Администрация Трампа хочет потратить до $250 млн, выделенных на иностранную помощь, на финансирование депортации беженцев, включая 200 тыс. украинцев, писала The Washington Post в мае. Reuters сообщал, что США могут лишить правового статуса около 240 тыс. украинцев. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт это отрицала.