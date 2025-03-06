Белый дом назвал фейком план отозвать статус беженца у 240 тыс. украинцев

США не планируют лишать украинских беженцев правового статуса, заявили в Белом доме. Опубликованную агентством Reuters новость американские власти назвали фейком

Фото: Mario Tama / Getty Images

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента не принимала решения о приостановке временного статуса 240 тыс. украинцев. Публикацию распространившего эту информацию агентства Reuters она назвала «фейком».

«Это очередная фальшивая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят. Правда: на данный момент никакого решения не принято», — написала представитель Белого дома в соцсети X.

К посту Левитт прикрепила скриншот публикации Reuters, в которой говорилось о намерении администрации Дональда Трампа отозвать временный правовой статус примерно 240 тыс. граждан Украины, приехавших в США после февраля 2022 года. Агентство писало, что решение может вступить в силу уже в апреле.

Отмена программ для украинских беженцев начала готовиться еще до публичного конфликта Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечает Reuters. Источники агентства утверждают, что лишение украинцев правового статуса — только часть более широкой инициативы Белого дома. Всего администрация Трампа планирует отозвать статус около 1,8 млн мигрантов, которым разрешили въезд в США в рамках гуманитарных программ, запущенных во время президентства Джо Байдена.

В конце января Служба гражданства и иммиграции США объявила о приостановке действия программы United for Ukraine (U4U), в рамках которой украинцы получали право на убежище в США. Сколько граждан Украины стали участниками программы за три года боевых действий, неизвестно. По данным на март 2023 года, по программе U4U в США приехали свыше 118 тыс. украинцев. Еще около 25 тыс. украинских беженцев прибыли в США в начале 2022 года.