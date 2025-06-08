Удар молнии по Останкинской башне не повлиял на ее работу
Удар молнии в Останкинскую башню во время грозы в Москве не повлиял на ее функционирование. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу объекта.
«Башня — это мощный громоотвод, поэтому внутри башни и в радиусе 200 м от нее находиться безопасно при грозах. Удары молний не влияют на работу Останкинской телебашни», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Останкинской башни.
Останкинская телебашня является самым высоким сооружением в Европе — 540 м. Вес башни с фундаментом составляет 55 тыс. т. Башня принимает до 50 ударов молнии в год и способна отклоняться от вертикали до 10 м при сильном ветре.
Сегодня, 8 июня, в Москве сохраняется грозовая погода с ливнями, градом и порывистым ветром.
По данным комплекса городского хозяйства столицы, до конца воскресенья местами ожидаются «очень сильный дождь», гроза и шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с.
Москвичей призвали отказаться от прогулок и соблюдать меры безопасности — не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
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