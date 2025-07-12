12 июля в Москве стало самым жарким за 122 года

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Суббота, 12 июля, стала самой жаркой за 122 года, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 15.00 на ВДНХ +34,6, в центре города — на Балчуге, +36,1», — уточнил синоптик.

Тишковец отметил, что предыдущим рекордом для 12 июля, державшимся с 1903 года, была температура +34,5°.

По словам синоптика, абсолютным рекордом для всего июля является температура +38,2°, зафиксированная в 2010 году.

Температурные рекорды в столице обновляются несколько дней подряд. Пятница, 11 июля, была самым жарким днем в Москве с начала года, побив установленный днем ранее температурный рекорд. К 15:00 температура воздуха в столице поднялась до +34,1 градуса — это на 0,2 градуса выше показателя предыдущего дня. В отдельных районах Подмосковья, таких как Серебряные Пруды и Зарайск, воздух прогрелся до +35,4 градуса.