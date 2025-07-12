В Белгороде при атаке беспилотника на жилой дом пострадала женщина

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — уточнил глава региона.

По данным властей, в доме повреждены окна и фасад.

После начала спецоперации на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Вечером 11 июля дрон ударил по частному дому в селе Головчино Грайворонского округа в Белгородской области. В результате атаки пострадала женщина, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой. Также были повреждены крыша и стена дома.

Ранее,10 июля, в Белгороде фрагменты сбитого беспилотника ранили двух человек. В результате удара также получил повреждения один автомобиль.