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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде при атаке беспилотника на жилой дом пострадала женщина

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — уточнил глава региона.

По данным властей, в доме повреждены окна и фасад.

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После начала спецоперации на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Вечером 11 июля дрон ударил по частному дому в селе Головчино Грайворонского округа в Белгородской области. В результате атаки пострадала женщина, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой. Также были повреждены крыша и стена дома.

Ранее,10 июля, в Белгороде фрагменты сбитого беспилотника ранили двух человек. В результате удара также получил повреждения один автомобиль.

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Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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