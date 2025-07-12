В Тульской и Пензенской областях объявили угрозу атаки беспилотников

В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в 6:52 мск. Позднее, в 17:12 мск, ее отменили.

Аналогичный режим в 6:36 мск ввели в Пензенской области, пишет пресс-служба регионального МЧС. Помимо этого, из-за угрозы в регионе ограничили работу интернета.

Ранее беспилотники сбили над Ростовской областью. Губернатор Юрий Слюсарь точное число уничтоженных аппаратов тогда не раскрыл. Еще один дрон сбили в пригороде Воронежа.