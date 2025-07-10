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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде два человека пострадали при падении осколков БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

В Белгороде осколками сбитого дрона ранило двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Осколочные ранения в области грудной клетки получили мужчина и женщина. По словам губернатора, бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу № 2.

Также в результате падения осколков был поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы.

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Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

В ночь на 10 июля 2025 года силы ПВО перехватили 14 дронов над четырьмя регионами России, а также в небе над Черным морем.

В Белгородской области сбили два беспилотника. Еще два сбили над Крымом, по одному БПЛА уничтожили над Пензенской и Курской областями и восемь — над морем.

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Александра Озерова
Вячеслав Гладков Белгородская область жертвы ранение
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