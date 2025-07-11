В Белгородской области дрон ударил по жилому дому и ранил женщину

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Украинский FPV-дрон ударил по частному дому в селе Головчино Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, в результате пострадала мирная жительница — ее доставили в белгородскую городскую больницу № 2 с минно-взрывной травмой и баротравмой. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Взрыв также повредил крышу и стену здания.

Белгородская область регулярно подвергается атаке дронов. Накануне, 10 июля, в регионе осколки сбитого беспилотника ранили двух человек . В результате удара также пострадал один автомобиль.

После, 11 июля, в Минобороны отчитались о 155 сбитых за ночь БПЛА. Часть из них уничтожили над территорией Белгородской области.

