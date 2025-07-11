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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области дрон ударил по жилому дому и ранил женщину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинский FPV-дрон ударил по частному дому в селе Головчино Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, в результате пострадала мирная жительница — ее доставили в белгородскую городскую больницу № 2 с минно-взрывной травмой и баротравмой. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Взрыв также повредил крышу и стену здания.

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Белгородская область регулярно подвергается атаке дронов. Накануне, 10 июля, в регионе осколки сбитого беспилотника ранили двух человек. В результате удара также пострадал один автомобиль.

После, 11 июля, в Минобороны отчитались о 155 сбитых за ночь БПЛА. Часть из них уничтожили над территорией Белгородской области.

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Теги
Персоны
Полина Дуганова
БПЛА дроны беспилотники Россия Белгородская область Грайворон Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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