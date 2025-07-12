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Политика ,  
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Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

У Москвы не было причин отказываться от предложения Пхеньяна об участии северокорейских военных в боях в Курской области, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров журналистам по итогам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о возможности привлечения северокорейских военных на других направлениях спецоперации на Украине, министр сказал: «Мы реагировали на предложение руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых реализует наш договор о стратегическом партнерстве».

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