Лавров рассказал о постоянном контакте Путина и Ким Чен Ына
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге после переговоров со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передает корреспондент РБК.
«Президент и представитель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями», — сказал Лавров.
Он также отметил, что между двумя лидерами «наверняка будут» контакты, дату и место встречи согласуют.
Материал дополняется
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов