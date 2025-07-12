Лавров рассказал о постоянном контакте Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге после переговоров со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передает корреспондент РБК.

«Президент и представитель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями», — сказал Лавров.

Он также отметил, что между двумя лидерами «наверняка будут» контакты, дату и место встречи согласуют.

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