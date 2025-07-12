В Курской области простились с прикрывшим мать при атаке БПЛА мальчиком
Прощание с пятилетним мальчиком Толей, закрывшим собой мать во время удара дрона по пляжу, началось в храме в поселке Черемушки Курской области, сообщают РЕН ТВ и RT.
На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, что возле гроба в церкви стоят близкие ребенка, а также губернатор Курской области Александр Хинштейн и военные.
Вечером 8 июля украинский беспилотник атаковал пляж «Городской» в Курске. В результате удара погибли трое, в том числе сотрудник Росгвардии, который помогал эвакуировать пострадавших. Кроме того, десять человек получили ранения. Среди них — две женщины, трое мужчин и пятилетний ребенок.
Мальчика госпитализировали в местную больницу, а потом решили перевести в московскую. Во время транспортировки мальчик скончался. О том, что ребенок закрывал собой мать во время удара дрона, сообщал Хинштейн, ссылаясь на очевидцев.
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