В Курской области простились с прикрывшим мать при атаке БПЛА мальчиком

Александр Хинштейн (второй слева) во время возложения цветов к стихийному мемориалу на Театральной площади в память о погибших из-за атаки ВСУ на городской пляж (Фото: Егор Горожанкин / ТАСС)

Прощание с пятилетним мальчиком Толей, закрывшим собой мать во время удара дрона по пляжу, началось в храме в поселке Черемушки Курской области, сообщают РЕН ТВ и RT.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, что возле гроба в церкви стоят близкие ребенка, а также губернатор Курской области Александр Хинштейн и военные.

Вечером 8 июля украинский беспилотник атаковал пляж «Городской» в Курске. В результате удара погибли трое, в том числе сотрудник Росгвардии, который помогал эвакуировать пострадавших. Кроме того, десять человек получили ранения. Среди них — две женщины, трое мужчин и пятилетний ребенок.

Мальчика госпитализировали в местную больницу, а потом решили перевести в московскую. Во время транспортировки мальчик скончался. О том, что ребенок закрывал собой мать во время удара дрона, сообщал Хинштейн, ссылаясь на очевидцев.