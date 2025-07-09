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Военная операция на Украине ,  
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Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в Курске, в результате три человека погибли, еще шесть жителей пострадали, включая ребенка, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — рассказал Хинштейн.

Три человека погибли при ударе ВСУ по пляжу в Курске
Политика
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС

Ранее чиновник сообщил о четырех пострадавших в результате атаки, среди них две женщины, мужчина и ребенок.

По предварительным данным, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку, у двух женщин и ребенка ожоги.

На месте происшествия работают оперативные службы. «Ситуацию держу на контроле», — написал Хинштейн и пообещал оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.

По словам исполняющего обязанности главы Курска Сергея Котлярова, ночью противовоздушная оборона сбила украинский дрон над городом. Его осколки упали в районе «Городского» пляжа.

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Персоны
Полина Минаева
Александр Хинштейн пострадавшие погибшие Курская область
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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