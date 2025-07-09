Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в Курске, в результате три человека погибли, еще шесть жителей пострадали, включая ребенка, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — рассказал Хинштейн.
Ранее чиновник сообщил о четырех пострадавших в результате атаки, среди них две женщины, мужчина и ребенок.
По предварительным данным, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку, у двух женщин и ребенка ожоги.
На месте происшествия работают оперативные службы. «Ситуацию держу на контроле», — написал Хинштейн и пообещал оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.
По словам исполняющего обязанности главы Курска Сергея Котлярова, ночью противовоздушная оборона сбила украинский дрон над городом. Его осколки упали в районе «Городского» пляжа.
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