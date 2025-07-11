Неделя в Москве начнется с ливней

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Следующая неделя в Москве начнется с «мощных освежающих ливней», выпадет пятая часть от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На московских улицах прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть месячной нормы осадков», — рассказал он. Во вторник и среду (15 и 16 июля) в столице сохранится вероятность грозовых дождей, при этом температура днем будет от плюс 25 градусов до плюс 28 градусов.

В Москве в четверг, 10 июля, установили новый суточный рекорд максимальной температуры. Температура составила плюс 33,7 градуса. На метеостанции Балчуг температура днем достигла и вовсе плюс 35 градусов, но рекордные значения специалисты фиксируют по климатической станции ВДНХ.