Путина пригласили в Северную Корею, назвав самым близким другом

Северная Корея считает российского президента Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готова встретить его со всей искренностью, говорится в сообщении ЦТАК по итогам визита в Россию главы корейского МИДа Цой Сон Хи.

ЦТАК отметил, что Путин «еще раз выразил глубокую признательность» за приглашение в Северную Корею и «выразил готовность» посетить страну в кратчайшие сроки.

«Правительство КНДР тепло поприветствует визит президента Путина в нашу страну и готово со всей искренностью встретить самого близкого друга корейского народа», — говорится в публикации.

В середине января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Северную Корею может состояться в обозримом будущем.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Путина в страну в сентябре 2023 года во время визита в Россию. Тогда Песков сообщил, что президент «с благодарностью» принял приглашение.

В последний раз Путин был в Северной Корее в 2000 году, тогда в Пхеньяне он встретился с отцом Ким Чен Ына — Ким Чен Иром. По итогам переговоров главы государств договорились в случае опасности агрессии в отношении России или КНДР «незамедлительно вступить в контакт друг с другом».