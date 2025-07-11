Суд арестовал сотрудников «Транснефть-Урала» по делу о взятках

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Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя и заключил под стражу на два месяца сотрудников «Транснефть-Урала», сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.

По данным следствия, сотрудники компании, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору, получили от предпринимателя взятку в размере 200 тыс. руб. Деньги были переданы за заключение контрактов, приемку и подписание актов выполненных работ, а также за «общее покровительство по службе».

Фигуранты занимали должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в АО «Транснефть-Урал». Им предъявили обвинение по статье о получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере — п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обвиняемых заключили под стражу до 10 сентября. Постановление суда в законную силу не вступило, подозреваемые могут его обжаловать.

РБК направил запрос в АО «Транснефть — Урал».

В сентябре 2024 года сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов признали свою вину в получении взятки от бывшего главы управления по работе с таможней ЛУКОЙЛа Алексея Степанова.

Само дело возбудили 2 апреля того же года. Оно связано с «передачей взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлением указанных сведений третьим лицам». Взятку же передали в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года.