Суд арестовал сотрудников «Транснефть-Урала» по делу о взятках
Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя и заключил под стражу на два месяца сотрудников «Транснефть-Урала», сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.
По данным следствия, сотрудники компании, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору, получили от предпринимателя взятку в размере 200 тыс. руб. Деньги были переданы за заключение контрактов, приемку и подписание актов выполненных работ, а также за «общее покровительство по службе».
Фигуранты занимали должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в АО «Транснефть-Урал». Им предъявили обвинение по статье о получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере — п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Обвиняемых заключили под стражу до 10 сентября. Постановление суда в законную силу не вступило, подозреваемые могут его обжаловать.
РБК направил запрос в АО «Транснефть — Урал».
по работе с таможней ЛУКОЙЛа Алексея Степанова.
Само дело возбудили 2 апреля того же года. Оно связано с «передачей взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлением указанных сведений третьим лицам». Взятку же передали в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов