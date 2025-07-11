 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд арестовал сотрудников «Транснефть-Урала» по делу о взятках

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя и заключил под стражу на два месяца сотрудников «Транснефть-Урала», сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.

По данным следствия, сотрудники компании, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору, получили от предпринимателя взятку в размере 200 тыс. руб. Деньги были переданы за заключение контрактов, приемку и подписание актов выполненных работ, а также за «общее покровительство по службе».

Фигуранты занимали должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в АО «Транснефть-Урал». Им предъявили обвинение по статье о получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере — п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обвиняемых заключили под стражу до 10 сентября. Постановление суда в законную силу не вступило, подозреваемые могут его обжаловать.

РБК направил запрос в АО «Транснефть — Урал».

В Петербурге главу отдела полиции задержали за взятку по делу о мусоре
Общество
Мурад Канчиев
В сентябре 2024 года сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов признали свою вину в получении взятки от бывшего главы управления по работе с таможней ЛУКОЙЛа Алексея Степанова.

Само дело возбудили 2 апреля того же года. Оно связано с «передачей взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлением указанных сведений третьим лицам». Взятку же передали в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
взятка Транснефть Россия Уфа преступление арест
Материалы по теме
В Петербурге главу отдела полиции задержали за взятку по делу о мусоре
Общество
Основателя «Русагро» заподозрили в даче взятки карабином за ₽2,6 млн
Политика
Во Владивостоке коммунальщиков обвинили во взятках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Пропустившая больше года Винус Уильямс в 45 лет сыграет на турнире WTA Спорт, 20:41
Сальдо сообщил о десятках людей под завалами обрушившегося дома в Алешках Политика, 20:41
В сенате США разошлись с нижней палатой насчет повышения помощи Украине Политика, 20:32
Адвокат сообщил, что освобожденного в России украинца сразу забрал ТЦК Политика, 20:22
NYT узнала, к каким действиям Трампа подготовились в России Политика, 20:18
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета Общество, 20:09
РАЭК сообщила об аудите после ареста главы ассоциации по делу о госизмене Бизнес, 20:05
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
КС разъяснил, когда жилье по соцнайму можно включить в наследство Недвижимость, 20:03
Путин поручил установить День языков народов России Общество, 19:57
Испания пообещала НАТО увеличить свою армию к 2035 году Политика, 19:56
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Суд арестовал сотрудников «Транснефть-Урала» по делу о взятках Общество, 19:51
Клуб АПЛ исключили из Лиги Европы из-за «Лиона» Спорт, 19:40
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы Общество, 19:34