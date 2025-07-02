Во Владивостоке коммунальщиков обвинили во взятках
Суд во Владивостоке рассмотрит дело о получении взяток бывшими работниками коммунальной службы, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Перед судом предстанут экс-сотрудники муниципального учреждения «Владивостокское предприятие электрических сетей» («ВПЭС»).
Прокуратура утвердила обвинение в получении взяток в отношении бывшего начальника управления технологического присоединения «ВПЭС», его заместителя и других сотрудников учреждения.
В зависимости от роли и степени участия им предъявили обвинения по
- ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий;
- п. «а, в» ч. 5 ст. 290 — получение взятки;
- ч. 6 ст. 290 — получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
С сентября 2020 года по апрель 2022 года участники группы незаконно получали деньги от строительных организаций за подключение к сетям электроснабжения объектов недвижимости во Владивостоке.
«Подключение происходило по необоснованно заниженной стоимости договоров технологического присоединения. Среди объектов, подключенных за незаконное вознаграждение: многоквартирные жилые дома в районе ул. Адмирала Горшкова, ул. 2-я Поселковая и другие», — говорится в сообщении прокуратуры.
Стоимость договора на техприсоединение одного из объектов занизили почти на 13 млн рублей, отметили в ведомстве. Общая сумма взяток превысила 8,5 млн рублей.
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