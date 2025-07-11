В Петербурге главу отдела полиции задержали за взятку по делу о мусоре

Мурад Канчиев (Фото: МВД России)

В Санкт-Петербурге задержали начальника 43-го отдела полиции по Петроградскому району Мурада Канчиева при получении взятки. Его взяли с поличным при получении 1 млн руб., сообщает «Фонтанка». Канчиев стал фигурантом дела о вывозе мусора.

По информации издания, 20 мая 2025 года в офис управляющей компании и к главному бухгалтеру кафе Mickey & Monkeys пришли с обысками сотрудники Следственного комитета и управления экономической безопасности. Поводом стали подозрения в коррупции: заведение регулярно платило за вывоз мусора, но деньги шли не на счет юрлица, а лично замдиректора управляющей организации «ЖКС 2 Адмиралтейского района», которая и вывозила мусор.



Так, по версии следствия, Светлана Чедрик получала ежемесячные выплаты на свой личный счет. Против нее возбудили уголовное дело о взятках в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса) — три эпизода на сумму не менее 155 тыс. руб. Ее задержали и отправили под домашний арест до 14 июля.

После обысков совладелец кафе Александр Попов попытался урегулировать ситуацию. Через знакомых он вышел на посредника, который пообещал за 10 млн руб. повлиять на правоохранительные органы.

Попов передал деньги, но вместо помощи ему предложили явку с повинной. Предприниматель отказался подписывать бумаги. Позже посредник объяснил, что именно этот документ якобы должен был стать формальным основанием для отказа в возбуждении дела. Когда Попов начал сомневаться, посредник потребовал еще 7 миллионов.

После этого Попов стал записывать разговоры с посредником, а затем обратился в ФСБ. 8 июля он под контролем оперативников подписал подготовленные документы в следственном отделе, а 9 июля передал посреднику оставшиеся 7 млн руб. Сразу после этого злоумышленника задержали. Он согласился сотрудничать с ФСБ.

В тот же день посредник встретился с начальником 43-го отдела полиции Мурадом Канчиевым рядом со зданием отдела на Мончегорской улице. Там он передал ему 1 млн руб., и Канчиева задержали с поличным. Тот, по информации «Фонтанки», отказался давать показания. Канчиеву пока меру пресечения не избрали.

В марте против экс-начальника управления МВД по Ростову-на-Дону возбудили уголовное дело о мошенничестве и получении взятки.

Следствие считает, что в 2017 году подозреваемый, будучи начальником отдела полиции № 5 управления МВД по Ростову, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за покровительство неназванной коммерческой организации.



В 2019–2023 годах задержанный вместе с подчиненным похитили 292 тыс. руб. Помимо этого, чиновник «осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете», используя подложные документы, утверждают следователи.