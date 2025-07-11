Брошенного на пол в Шереметьево мальчика выписали из больницы
Мальчик, получивший тяжелые травмы при нападении мужчины в аэропорту Шереметьево, выписан из больницы, сообщили РБК в минздраве Московской области.
Ребенок уже сам может есть и пить, к нему понемногу возвращается речь, уточнили в ведомстве.
23 июня 2025 года в аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии Владимир Витиков подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки и с силой бросил на пол. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Ребенка госпитализировали в Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Там врачи диагностировали пострадавшему мальчику переломы черепа и ввели его в искусственную кому.
Со временем ребенок пошел на поправку — меньше чем через неделю он начал двигать руками и ногами и узнавать отца, а 3 июня его перевели из реанимации в общее отделение.
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