Глава Подмосковья рассказал о состоянии мальчика из Шереметьево

Фото: vorobiev_live / Telegram

Состояние здоровья мальчика, получившего травму в Шереметьево, в настоящее время стабильное, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ребенок находится в Центре имени Леонида Рошаля.

«Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Воробьев, мальчик уже может садиться с поддержкой, медики продолжают проводить плановую терапию для восстановления ребенка.

Мальчик получил травму в результате инцидента, произошедшего 23 июня в аэропорту Шереметьево. Тогда 31-летний гражданин Белоруссии Владимир Витиков подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки и с силой бросил на пол. Ребенок получил переломы черепа. 30 июня в клинике, где лечится мальчик, сообщили, что он уже может двигать руками и ногами и даже узнает своего отца.