 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Подмосковья рассказал о состоянии мальчика из Шереметьево

Воробьев: мальчик, пострадавший в Шереметьево, находится в стабильном состоянии
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Состояние здоровья мальчика, получившего травму в Шереметьево, в настоящее время стабильное, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ребенок находится в Центре имени Леонида Рошаля.

«Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Воробьев, мальчик уже может садиться с поддержкой, медики продолжают проводить плановую терапию для восстановления ребенка.

Брошенный на пол в Шереметьево мальчик стал узнавать отца
Общество

Мальчик получил травму в результате инцидента, произошедшего 23 июня в аэропорту Шереметьево. Тогда 31-летний гражданин Белоруссии Владимир Витиков подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки и с силой бросил на пол. Ребенок получил переломы черепа. 30 июня в клинике, где лечится мальчик, сообщили, что он уже может двигать руками и ногами и даже узнает своего отца.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Шереметьево Московская область Андрей Воробьев ребенок состояние здоровья
Материалы по теме
Брошенный на пол в Шереметьево мальчик стал узнавать отца
Общество
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Общество
Бросившего ребенка об пол в Шереметьево мужчину проверят на вменяемость
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Погибший генерал-майор Гудков на встрече с Путиным в марте. Видео Политика, 15:37
При взрыве в Луганске погиб экс-глава городской администрации Политика, 15:37
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 15:32
FT узнала, что Пекин обратился за советом к Европе из-за низких ставок Экономика, 15:30
Глава Подмосковья рассказал о состоянии мальчика из Шереметьево Общество, 15:29
Российская шахматистка стала чемпионкой Азии среди юниорок Спорт, 15:26
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии Политика, 15:25
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Набиуллина: ЦБ не рассматривает инвестиции в криптовалюты Крипто, 15:24
Беспилотники нанесли удар по объекту в Удмуртии Политика, 15:23
ЦБ назвал избыточным запрет на выплату купонов по облигациям «Борца» Инвестиции, 15:23
Алексей Мордашов возглавил рейтинг с наибольшими дивидендами в 2024 году Инвестиции, 15:18
В Литве сравнили мигрантов из Филиппин и стран бывшего СССР Политика, 15:08
Суд принял обеспечительные меры по иску об активах Струкова Бизнес, 15:08
Аэропорт Ижевска закрыли для полетов Политика, 15:02