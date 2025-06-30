 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Брошенный на пол в Шереметьево мальчик стал узнавать отца

Брошенный на пол в Шереметьево мальчик стал узнавать отца
Video

Пострадавший от нападения мужчины в аэропорту Шереметьево мальчик уже может двигать руками и ногами и даже узнает своего отца, сообщила главный врач детского центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клиники.

Шаповаленко рассказала, что двухлетний пациент уже дышит сам, но «на поддержке кислорода».

«Он двигает руками и ногами, он фиксирует взгляд, он папу узнает. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать», — пояснила она.

Шаповаленко уточнила, что ребенок получает всю необходимую терапию и скоро его начнут «потихонечку» кормить.

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Общество
Фото: Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля

23 июня 2025 года 31-летний гражданин Белоруссии Владимир Витиков, находившийся в аэропорту Шереметьево, подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки и с силой бросил на пол. Ребенок получил переломы черепа.

Несмотря на положительную динамику, мальчик все еще находится в тяжелом состоянии.

Читайте РБК в Telegram.

Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля

«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков

Россияне назвали идеальное количество детей в семье

Новый глава МИД Германии прибыл в Киев

«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ

Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб

Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана

Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики

Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
аэропорт Шереметьево ребенок происшествие
Материалы по теме
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Общество
Бросившего ребенка об пол в Шереметьево мужчину проверят на вменяемость
Общество
Суд арестовал бросившего на пол ребенка в аэропорту Шереметьево
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
Кадыров сообщил о высокопоставленных гостях на свадьбе сына Адама Общество, 18:32
У российских гимнастов впервые за 20 лет появился новый главный тренер Спорт, 18:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Названы возможные сроки возобновления прямых рейсов в Доминикану Общество, 18:10
«Союзмультфильм» объяснил регистрацию товарного знака «Чебубу» Общество, 18:09
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Недалеко от Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти Общество, 18:04
Orlen прекратит поставлять российскую нефть в Чехию Политика, 18:04
«Радио Судного дня» передало 2 загадочных слова Политика, 17:58
ЦБ повысил официальный курс доллара и понизил курс евро Инвестиции, 17:56
Отдохнуть в Москве: сходить на выставку «Высоко под землей» Life, 17:52
Синоптик назвал дату возвращения летнего тепла в Москву Город, 17:49
Задержанных азербайджанцев заподозрили в причастности к гибели 40 человек Общество, 17:46