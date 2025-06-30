Брошенный на пол в Шереметьево мальчик стал узнавать отца

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Пострадавший от нападения мужчины в аэропорту Шереметьево мальчик уже может двигать руками и ногами и даже узнает своего отца, сообщила главный врач детского центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клиники.

Шаповаленко рассказала, что двухлетний пациент уже дышит сам, но «на поддержке кислорода».

«Он двигает руками и ногами, он фиксирует взгляд, он папу узнает. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать», — пояснила она.

Шаповаленко уточнила, что ребенок получает всю необходимую терапию и скоро его начнут «потихонечку» кормить.

23 июня 2025 года 31-летний гражданин Белоруссии Владимир Витиков, находившийся в аэропорту Шереметьево, подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки и с силой бросил на пол. Ребенок получил переломы черепа.

Несмотря на положительную динамику, мальчик все еще находится в тяжелом состоянии.