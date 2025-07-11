Губернатор Петербурга Беглов приехал на похороны Старовойта
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщает «Фонтанка».
Беглов приехал «за несколько минут до захоронения», уточняет издание.
Градоначальник поклонился и встал рядом с бывшим вице-губернатором Петербурга и экс-министром транспорта, главой «АвтоВАза» Максимом Соколовым.
Старовойт — уроженец Курска, но хоронят его в Северной столице — здесь он начинал карьеру, а школу окончил в Леонобласти. В Санкт-Петербурге также живет часть родных экс-министра.
7 июля тело 53-летнего Романа Старовойта обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли наградной пистолет. СК назвал причиной гибели Старовойта самоубийство.
На посту Старовойта сменил его заместитель — Андрей Никитин.
Утром 10 июля в столичной Центральной клинической больнице прошла церемония прощания со Старовойтом.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов