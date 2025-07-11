Губернатор Петербурга Беглов приехал на похороны Старовойта

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщает «Фонтанка».

Беглов приехал «за несколько минут до захоронения», уточняет издание.

Градоначальник поклонился и встал рядом с бывшим вице-губернатором Петербурга и экс-министром транспорта, главой «АвтоВАза» Максимом Соколовым.

Старовойт — уроженец Курска, но хоронят его в Северной столице — здесь он начинал карьеру, а школу окончил в Леонобласти. В Санкт-Петербурге также живет часть родных экс-министра.

7 июля тело 53-летнего Романа Старовойта обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли наградной пистолет. СК назвал причиной гибели Старовойта самоубийство.

На посту Старовойта сменил его заместитель — Андрей Никитин.

Утром 10 июля в столичной Центральной клинической больнице прошла церемония прощания со Старовойтом.