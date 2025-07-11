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Самоубийство Старовойта ,  
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На похороны Старовойта приехали его подруга и бывшая жена

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Подруга экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина Копылова приехала на Смоленское кладбище в Петербурге, где хоронят чиновника. Девушка — в черном платье с большим букетом роз, пишет «МК в Питере».

Незадолго до церемонии прощания приехали бывшая жена, дочери и мать Старовойта.

По данным издания, 25-летнюю Полину утешают гости церемонии. Бывшая супруга Романа Светлана с дочерьми прошли мимо Полины — также с букетом алых роз.

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Старовойт оформил развод с женой в 2021 году. В браке у пары родились две дочери — сейчас им 15 и 18 лет.

Утром 10 июля в столичной Центральной клинической больнице прошла церемония прощания со Старовойтом. Возле гроба сидели бывшая жена и две дочери.

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7 июля тело 53-летнего Романа Старовойта обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли наградной пистолет.

СК сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт покончил с собой. Это произошло в тот же день, когда его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили зама Старовойта — Андрея Никитина. Позже Госдума и президент России Владимир Путин утвердили назначение Никитина.

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Анастасия Лежепекова
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