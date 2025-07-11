В Туле при ликвидации последствий удара БПЛА погиб спасатель
При ликвидации последствий атаки украинских беспилотников в Туле погиб инструктор-пожарный МЧС России Илья Ковалев, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
«11 июля при выполнении служебных обязанностей погиб 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части № 119 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» Илья Ковалев. Трагедия произошла при ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ в городе Туле», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Ковалев прослужил в системе МЧС 16 лет и неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались жена и девятилетний сын.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при атаке дронов минувшей ночью погиб один человек, еще один пострадал. По данным Минобороны, всего над регионом сбили 13 беспилотников.
О гибели человека в результате атаки дронов в ночь на 11 июля также сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов