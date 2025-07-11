В Туле при ликвидации последствий удара БПЛА погиб спасатель

Илья Ковалев (Фото: МЧС России по Тульской области)

При ликвидации последствий атаки украинских беспилотников в Туле погиб инструктор-пожарный МЧС России Илья Ковалев, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.

«11 июля при выполнении служебных обязанностей погиб 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части № 119 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» Илья Ковалев. Трагедия произошла при ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ в городе Туле», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Ковалев прослужил в системе МЧС 16 лет и неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались жена и девятилетний сын.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при атаке дронов минувшей ночью погиб один человек, еще один пострадал. По данным Минобороны, всего над регионом сбили 13 беспилотников.

О гибели человека в результате атаки дронов в ночь на 11 июля также сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.