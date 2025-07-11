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Военная операция на Украине ,  
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Липецкий губернатор сообщил о погибшем при атаке дрона

Губернатор Артамонов: один человек погиб при атаке дрона в Липецкой области
Сюжет
Военная операция на Украине
Еще один человек получил ранения, сообщил Артамонов. Ночью на территорию одного из сельхозпредприятий в Хлевенском районе упал дрон, там возник пожар, рассказал он

Один человек погиб при атаке беспилотника в Липецкой области, еще один ранен, сообщил губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале.

По его словам, в ночь на 11 июля на территорию одного из сельхозпредприятий в Хлевенском районе упал дрон. Там возник пожар, который был быстро потушен.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Артамонов.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В 23:32 губернатор писал об угрозе атаки беспилотников на территории Ельца и Елецкого района.

Регион неоднократно подвергался атакам дронов. В ночь на 7 июля над Липецкой областью было сбито девять беспилотников, в ночь на 4 июля — один, а в ночь на 3 июля — десять, отчитывалось Минобороны.

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