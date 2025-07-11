 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров поделился с Рубио цитатами Зеленского об «уничтожении «русни»

Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо)&nbsp;
Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо)  (Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС)

Госсекретарь США Марко Рубио получил материал с цитатами президента Украины Владимира Зеленского, в которых говорится о необходимости истреблять русских людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля, [главы офиса президента Андрея] Ермака, [советника Михаила] Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать «русню» — юридически, а лучше физически», — сказал Лавров.

В марте Зеленский заявил, что одна из его мотиваций продолжать военные действия с Россией — «ненависть к русским, убившим столько украинских граждан».

Лавров переговорил с Рубио на встрече глав МИД стран-участниц ВАС
Политика

Лавров встретился с Рубио во время пребывания на мероприятиях по линии АСЕАН в Малайзии. Они проходят 10–11 июля в Куала-Лумпуре. Так, накануне, 10 июля, Лавров и Рубио провели переговоры, которые продлились около 50 минут.

Рубио сообщил, что Москва озвучила новые предложения по Украине на переговорах на полях саммита АСЕАН. Суть плана госсекретарь не раскрыл, но сказал, что обсуждалась «дорожная карта» урегулирования между Россией и Украиной. Лавров 11 июля сообщил, что подтвердил Рубио позицию России по Украине, но не стал пояснять слов госсекретаря США о новом плане по урегулированию.

В этот же день два политика вновь переговорили друг с другом.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Софья Полковникова
Сергей Лавров Марко Рубио Владимир Зеленский
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Лавров заявил о цели Мерца «посвятить себя милитаризации Германии»
Политика
Лавров предупредил, что провокации против КНДР могут «плохо кончиться»
Политика
Лавров словами Трампа ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Мошенники научили воровать телеграм-каналы через предложение публикаций Общество, 11:32
В Туле при ликвидации последствий удара БПЛА погиб спасатель Политика, 11:27
МТС Банк объявил ценовой диапазон размещения дополнительных акций Инвестиции, 11:20
При полете на параплане в Иркутской области разбились два человека Политика, 11:17
В тренде, с историей и заботой: как должен выглядеть жилой квартал Тренды, 11:15
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 11:14
Схемы в импорте: как обманывают нечестные брокеры и платежные агентыПодписка на РБК, 11:14
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации Политика, 11:12
В Электростали задержали расчленившего знакомую местного жителя Общество, 11:06
Первый россиянин в топ-10 драфта НБА дебютировал в составе «Бруклина» Спорт, 11:05
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Стратегические консервы: как ужесточат контроль за иностранцами в рыбеПодписка на РБК, 11:01
Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта Политика, 10:59
Гостей все меньше, а рестораны-соседи растут. О чем этот тревожный сигналПодписка на РБК, 10:55