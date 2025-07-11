Лавров поделился с Рубио цитатами Зеленского об «уничтожении «русни»

Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо) (Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС)

Госсекретарь США Марко Рубио получил материал с цитатами президента Украины Владимира Зеленского, в которых говорится о необходимости истреблять русских людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля, [главы офиса президента Андрея] Ермака, [советника Михаила] Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать «русню» — юридически, а лучше физически», — сказал Лавров.

В марте Зеленский заявил, что одна из его мотиваций продолжать военные действия с Россией — «ненависть к русским, убившим столько украинских граждан».

Лавров встретился с Рубио во время пребывания на мероприятиях по линии АСЕАН в Малайзии. Они проходят 10–11 июля в Куала-Лумпуре. Так, накануне, 10 июля, Лавров и Рубио провели переговоры, которые продлились около 50 минут.

Рубио сообщил, что Москва озвучила новые предложения по Украине на переговорах на полях саммита АСЕАН. Суть плана госсекретарь не раскрыл, но сказал, что обсуждалась «дорожная карта» урегулирования между Россией и Украиной. Лавров 11 июля сообщил, что подтвердил Рубио позицию России по Украине, но не стал пояснять слов госсекретаря США о новом плане по урегулированию.

В этот же день два политика вновь переговорили друг с другом.