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Политика ,  
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Лавров переговорил с Рубио на встрече глав МИД стран-участниц ВАС

Лавров переговорил с Рубио на встрече глав МИД стран-участниц ВАС
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Министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался с госсекретарем США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел стран — участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) в Куала-Лумпуре, передает корреспондент РБК.

Рубио подмигнул Лаврову. Видео
Политика

Накануне Лавров и Рубио провели переговоры, которые продлились около 50 минут. В МИДе сообщили, что стороны обменялись мнениями по урегулированию российско-украинского конфликта, обстановке вокруг Ирана и Сирии и другим международным проблемам. Также госсекретарь США и глава российского внешнеполитического ведомства отметили важность работы по нормализации деятельности дипмиссий в России и Соединенных Штатах.

Это была вторая личная встреча Рубио и Лаврова. Первая состоялась в середине февраля в Эр-Рияде, когда Москва и Вашингтон возобновили двусторонние контакты после прихода к власти в США новой администрации.

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Сергей Лавров Марко Рубио МИД Куала-Лумпур
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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