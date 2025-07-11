Лавров переговорил с Рубио на встрече глав МИД стран-участниц ВАС

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Министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался с госсекретарем США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел стран — участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) в Куала-Лумпуре, передает корреспондент РБК.

Накануне Лавров и Рубио провели переговоры, которые продлились около 50 минут. В МИДе сообщили, что стороны обменялись мнениями по урегулированию российско-украинского конфликта, обстановке вокруг Ирана и Сирии и другим международным проблемам. Также госсекретарь США и глава российского внешнеполитического ведомства отметили важность работы по нормализации деятельности дипмиссий в России и Соединенных Штатах.

Это была вторая личная встреча Рубио и Лаврова. Первая состоялась в середине февраля в Эр-Рияде, когда Москва и Вашингтон возобновили двусторонние контакты после прихода к власти в США новой администрации.