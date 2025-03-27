Зеленский назвал своей мотивацией ненависть к русским
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три стимула, которые поддерживают его дух во время ведения военной операции с Россией. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.
«Вторая мотивация — ненависть к русским», — сказал Зеленский.
Он также заявил, что его поддерживает желание обеспечить будущим поколениям украинцев жизнь в «свободном мире в Украине, не за ее пределами, не в Европе». Другим стимулом он назвал достоинство Украины и ее народа.
Ранее Зеленский заявил, что Киев никогда не признает утраченные территории российскими. Об отказе признать суверенитет России над Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями Зеленский, в частности, заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану 5 февраля.
Президент Владимир Путин в качестве условий для начала переговоров летом 2024-го выдвигал признание пяти регионов российскими территориями, вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от членства в Североатлантическом альянсе и снятие западных санкций. По словам Зеленского, эта инициатива — «ультиматум, которому нельзя доверять».
Le Figaro пообщалась с Зеленским во время его визита в Париж, куда он прибыл вечером 26 марта на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Украинский лидер заявил, что хотел бы, «чтобы замороженные российские активы были использованы для оснащения» его войск, так как видит в сильной армии самую большую гарантию безопасности.
На 27 марта запланирована встреча «коалиции желающих» из представителей европейских стран по гарантиям безопасности для Украины. Предполагается, что она пройдет с участием Зеленского.
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