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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ предупредил, что мошенники начали применять схему с почтовыми ящиками

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Александр Артёменков / ТАСС
Фото: Александр Артёменков / ТАСС

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники под предлогом «сохранения сбережений» заставляют жертв оставлять деньги в почтовых ящиках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно «спасти» деньги», — предупредили там.

Согласно схеме, преступники под предлогом «защиты денег» требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в указанный ящик с определенным адресом и номером квартиры. Затем сообщник, выдающий себя за курьера, вскрывает ящик и забирает деньги.

В банке отметили, что преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Там добавили, что деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который клиенты физически открывали в обслуживающем их банке.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить», — заключили в ВТБ.

В марте ВТБ предупредил о схеме мошенников с выкупом несуществующих посылок. Согласно этой схеме, мошенники представляются сотрудниками транспортной, почтовой или таможенной службы и уведомляют жертву о прибытии бандероли. Они также заявляют, что необходимо срочно выкупить посылку и оплатить таможенные сборы.

После этого их сообщник начинает выдавать себя за настоящего получателя посылки и требовать у жертвы получить поступление и передать ему, обещая вернуть деньги в момент передачи. Мошенники сообщают жертве счет, на который необходимо перевести средства за посылку, или передают QR-код для оплаты, а после получения денег исчезают.

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Евгений Вахляев
ВТБ мошенничество мошенники почтовый ящик
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