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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ предупредил о схеме мошенников с выкупом несуществующих посылок

ВТБ: мошенники стали чаще требовать у россиян оплатить несуществующие посылки
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники все чаще начали сообщать гражданам о поступлении на их имя несуществующих посылок, говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

В банке отметили, что злоумышленники работают командой. Так, один человек представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы и уведомляет жертву о прибытии бандероли. Он убеждает, что необходимо срочно выкупить посылку и оплатить таможенные сборы.

После этого его сообщник начинает выдавать себя за настоящего получателя посылки и требовать у жертвы получить поступление и передать ему, обещая вернуть деньги в момент передачи. Как предупредили в ВТБ, гражданам при этом могут поступать угрозы о штрафах и проблемах с правоохранительными органами.

Мошенники сообщают жертве счет, на который необходимо перевести средства за посылку, или передают QR-код для оплаты, а после получения денег исчезают. Как уточнили в ВТБ, за последнее время случаи использования этой схемы выросли на 30%.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин пояснил, что на самом деле «никакой посылки не существует», а в случае поступления таких сообщений следует обратиться в официальные службы для проверки информации.

Ранее в МВД рассказали о том, что мошенники стали рассылать россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы. В ведомстве отметили, что злоумышленники «стараются давить на эмоции». При скачивании файлов же на устройстве жертвы запускается установка вредоносного программного обеспечения.

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ВТБ мошенники посылки хищение средств
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