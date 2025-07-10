В МВД рассказали, какие документы мошенники могут подделать за 15 минут

Фото: Андрей Любимов / РБК

Благодаря современным технологиям кибермошенники могут за считаные минуты подделать документы, телефонные звонки и аккаунты в социальных сетях россиян. О работе мошенников рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«С развитием технологий сложность изготовления подделки снижается. Фальшивку для кибермошенничества можно «собрать» за 15 минут, не вставая с дивана. И подделать можно все», — предупредили в ведомстве.

Злоумышленники фальсифицируют:

паспорта;

удостоверения;

нотариальные доверенности;

приказы и распоряжения органов власти,

чтобы «легитимизировать свои действия, воспользоваться авторитетом и создать ощущение срочности».

Также мошенники активно создают точные копии аккаунтов россиян в соцсетях и мессенджерах либо взламывают настоящие профили. Выдавая себя за знакомых, аферисты просят данные, перевести деньги или перейти по фальшивой ссылке. «Это позволяет им проникнуть в доверительный круг и запустить цепочку фишинга», — объяснили в ведомстве.

Кибермошенники подделывают и сайты «Госуслуг», банков, онлайн-магазинов. Они используют схожие адреса, идентичные дизайн и логотипы, предупредили в ведомстве.

Кроме того, с помощью VoIP или поддельных цифровых сертификатов злоумышленники маскируют свой номер телефона под официальный. Они рассылают сообщения от имени банков, ЖКХ со ссылкой или QR-кодом для перехода на поддельный сайт.

В 2024 году мошенники украли у россиян не менее 295 млрд руб., сообщал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По данным МВД, в прошлом году размер ущерба от действий аферистов вырос на 36%. При этом в полицию обращаются только 30% пострадавших.