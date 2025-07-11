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Экс-главу РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене

Сергей Гребенников
Сергей Гребенников (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о государственной измене, следует из данных картотеки суда.

Заседание состоялось 10 июля, суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Решение должно вступить в силу 15 июля.

По информации источника Русской службы Би-би-си, дело о госизмене могли возбудить по итогам обыска, который проходил по делу о покушении на сбыт наркотиков. В конце мая Тверской суд Москвы вынес Гребенникову приговор по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере.

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Фото:Пермский краевой суд

Портал Roem со ссылкой на источники, знакомые с ходом рассмотрения дела, сообщал, что глава РАЭК получил по делу семь лет. Прокуратура требовала для Гребенникова 11 лет заключения (минимальный срок наказания по ч. 3 ст. 228.1 УК — восемь лет). Однако суд учел то, что Гребенников ранее не привлекался к уголовной ответственности и имеет на иждивении мать. В начале июня вынесенный ему приговор был обжалован.

В апелляционном постановлении по первому делу Гребенникова говорилось, что у него есть вид на жительство в США, а также квартира в Германии.

Гребенников возглавил РАЭК в 2022 году. РАЭК объединяет свыше 150 игроков рынка электронных коммуникаций, занимается развитием нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка, поддержкой проектов в отраслевом образовании и науке.

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Евгений Вахляев
Сергей Гребенников РАЭК госизмена арест Лефортовский суд
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