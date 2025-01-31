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Общество ,  
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Главу РАЭК арестовали по наркотической статье

Главу РАЭК Гребенникова арестовали по наркотической статье 228 УК
Сергей Гребенников
Сергей Гребенников (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников арестован по статье о производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228 УК), сообщает Roem, карточка дела опубликована на сайте Тверского районного суда.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда.

Материал дополняется.

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