Главу РАЭК арестовали по наркотической статье
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников арестован по статье о производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228 УК), сообщает Roem, карточка дела опубликована на сайте Тверского районного суда.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда.
Материал дополняется.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»