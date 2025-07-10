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Главу РАЭК заподозрили в госизмене

Следствие попросило арестовать главу РАЭК Гребенникова по делу о госизмене
Сергей Гребенников
Сергей Гребенников (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте по делу о госизмене мужчины, чья фамилия и инициалы совпадают с именем главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Карточка содержится в базе суда. Источник Русской службы Би-би-си, близкий к ассоциации, сообщил, что речь действительно идет о главе РАЭК.

По данным собеседника Би-би-си, дело о госизмене могли возбудить по итогам обыска, которых проходил по делу о покушении на сбыт наркотиков. В конце мая Тверской суд Москвы вынес Гребенникову приговор по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере.

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Сергей Гребенников

Как сообщал Roem со ссылкой на источники, знакомые с ходом рассмотрения дела, глава РАЭК получил по нему семь лет. Прокуратура требовала для Гребенникова 11 лет заключения (минимальный срок наказания по ч. 3 ст. 228.1 УК — восемь лет). Однако суд учел то, что Гребенников ранее не привлекался к уголовной ответственности и имеет на иждивении мать. В начале июня вынесенный ему приговор был обжалован.

Гребенникову 38 лет.

В 2008-м он окончил Международную академию бизнеса и управления (МУБиУ), в разные годы работал пиарщиком в Rasprodaga.ru, Webalta, Grape, а с 2007-го стал заместителем исполнительного директора Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). В 2010 году занял должность замдиректора РАЭК, в 2015-м — директора РОЦИТ, а в 2022-м возглавил РАЭК. Занимается организацией интернет-конференций и церемоний в России, таких как Russian Internet Week, Премия Рунета, РИФ+КИБ и других.

РАЭК объединяет свыше 150 игроков рынка электронных коммуникаций, занимается развитием нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка, поддержкой проектов в отраслевом образовании и науке.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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