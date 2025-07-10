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Политика ,  
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Рубио подмигнул Лаврову. Видео

Появилось видео, как Рубио подмигнул Лаврову в ходе встречи в Малайзии

Рубио подмигнул Лаврову. Видео
Video

Опубликовано видео, на котором госсекретарь США Марко Рубио в рамках встречи в Куала-Лумпуре подмигивает своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

На кадрах — дипломаты перед встречей на протокольной съемке. После нее журналисты начали пытаться задавать вопросы, но ни Рубио, ни Лавров не отвечали на них. В какой-то момент Рубио решает подмигнуть главе российского МИДа.

10 июня Рубио и Лавров провели переговоры в Малайзии — на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Встреча длилась около 50 минут.

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В ходе переговоров с Лавровым, рассказал Рубио, США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Он уточнил, что это не гарантирует скорого достижения мира, но очень важно — он намерен изложить эту концепцию американскому президенту Дональду Трампу сразу по возвращении на родину.

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Фото:Mandel Ngan / AP / ТАСС

Кроме того, Рубио счел сегодняшний разговор с Лавровым честным и важным.

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Анастасия Лежепекова
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