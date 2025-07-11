«Известия» узнали о приостановке ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Эксперты допустили, что «Адмирал Кузнецов», который был спущен на воду в 1985 году, могут списать и отправить на утилизацию. Крейсер встал на ремонт в 2018 году после возвращения из Средиземного моря

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Минобороны может отказаться от восстановления авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который стоит на ремонте на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске с 2018 года после участия в российской военной операции в Сирии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, ремонт и модернизация корабля приостановлены, а вопрос о его дальнейшем будущем должен быть решен в ближайшее время. Представители Главкомата ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которой принадлежит судоремонтный завод, обсуждают, есть ли смысл возвращать единственный авианосец в боевой состав флота.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц считает отказ от продолжения работ оправданным. По его словам, классические авианосцы теряют актуальность из-за высокой уязвимости и затратности, уступая место беспилотным системам. «Адмирал Кузнецов», по его мнению, может быть списан и утилизирован.

При этом в действующих стратегических документах, в том числе в «Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года», предусмотрено наличие авианосного соединения как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте.

Военные эксперты расходятся во мнениях. Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин настаивает на необходимости авиационного прикрытия в дальней морской зоне и указывает, что Китай и Индия активно развивают свои авианосные программы. Аналогичной позиции придерживается и Илья Крамник из Центра стратегического планирования ИМЭМО РАН. По его мнению, флоту нужен собственный аэродром в море, а это требует наличия авианесущих кораблей. В то же время Крамник признает, что «Кузнецов», который был спущен на воду в 1985 году, а в 1991 году введен в эксплуатацию, сильно устарел.

«Адмирал Кузнецов» предназначен, в частности, для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. На корабле могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета.

На ремонт авианосец встал по возвращении из похода в Средиземное море, где наносил удары по объектам боевиков в Сирии. По данным Минобороны, тогда «Адмирал Кузнецов» потерял два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29КР. Изначально реконструкция оценивалась в 20 млрд руб. В декабре 2019 года на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар, при котором погибли два человека, еще 14 пострадали. Суд установил, что он начался из-за искр от сварки — от них загорелась пропитанная мазутом ветошь, а затем огонь уничтожил кабели и электроаппаратуру. Три года спустя ОСК сообщила о «маленьком возгорании» на крейсере, никто не пострадал.

Предполагалось, что корабль вернется в состав ВМФ в 2022 году, но сроки завершения ремонта несколько раз переносили. В прошлом марте бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ Владимир Пепеляев допускал, что после модернизации «Адмирал Кузнецов» сохранит свой ударный ракетный комплекс. ТАСС со ссылкой на источник писал, что срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

Прошлым летом ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на авианосце, организовать который, по данным ведомства, пытались украинские спецслужбы.