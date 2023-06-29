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Пожар на «Адмирале Кузнецове» в 2019 году начался из-за возгорания ветоши

Мурманский ГВС: пожар на «Адмирале Кузнецове» в 2019 году начался из-за возгорания ветоши
Пожар на крейсере около четырех лет назад возник из-за искр от сварки — от них загорелась пропитанная мазутом ветошь, а затем огонь уничтожил кабеля и электроаппаратуру. Ущерб оценили более чем в 600 млн руб. Погибли два человека
Вид на&nbsp;крейсер &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo; Северного флота ВМФ России, на котором произошел пожар&nbsp;в декабре 2019 года
Вид на крейсер «Адмирал Кузнецов» Северного флота ВМФ России, на котором произошел пожар в декабре 2019 года (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Мурманский гарнизонный военный суд установил, что причиной пожара на единственном в ВМФ России авианосце «Адмирал Кузнецов» в 2019 году при ремонте в доке судоремонтного завода «Звездочка» стали летевшие от сварки искры и окалины, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя суда Владимира Титаренко.

Пожар начался 19 декабря 2019 года на второй платформе энергетического отсека крейсера. От сварочных искр загорелась пропитанная мазутом ветошь в подпалубном пространстве — туда искры попали через технологические вырезы и отверстия в полу платформы. С ветоши огонь перешел на силовые кабели, а затем по коридорам для коммуникаций и вертикальным шахтам распространился на нижние палубы. Возгорание обнаружили не сразу, дым заполнил отсеки, и из-за него погибли двое — командир противопожарного дивизиона БЧ-5, капитан третьего ранга Виктор Измайлов и военнослужащий контрактной службы Александр Ралдугин. Пострадали более десяти человек.

Суд установил, что общий ущерб от пожара составил 607 млн руб., огонь уничтожил несколько сотен километров силовых кабелей и всю электрораспределительную аппаратуру судна.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в украинском Николаеве и спущен на воду в 1985 году, введен в эксплуатацию в январе 1991 года.

В феврале 2017 года крейсер прибыл на ремонт в Североморск после участия в военной операции в Средиземном море против боевиков в Сирии. Шесть лет спустя он покинул док, но ремонтные работы продолжаются. Предположительно, крейсер вернется в состав ВМФ в следующем году.

В связи с пожаром вынесены два приговора — сварщику 35-го судоремонтного завода «Звездочка» в Мурманске Арстану Бегманову и мичману электромеханической боевой части крейсера Илье Чапаеву. Титаренко рассказал газете, что поначалу подозреваемых было больше, однако потом их признали непричастными к аварии.

Первый получил четыре года колонии общего режима за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 216 УК), второму дали два года колонии-поселения по обвинению по ч. 3 ст. 293 УК (халатность с тяжкими последствиями).

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Как уточняет издание, мичман должен был контролировать работу сварщика, расставить вахтенных в пожароопасных зонах и обеспечить чистоту в ремонтируемом отсеке, но это не было сделано. Однако суд при вынесении приговора Чапаеву учел смягчающие обстоятельства — мичман принял «незамедлительные меры» для тушения огня и помог одному из пострадавших, кроме того, у него есть сын.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Адмирал Кузнецов» Пожар «Звездочка»
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