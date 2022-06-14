Глава ОСК сообщил о переносе сроков возвращения «Адмирала Кузнецова» ВМФ
Авианосец «Адмирал Кузнецов», на котором в декабре 2019 года произошел пожар, вернется в состав Военно-морского флота России в первом квартале 2024 года, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года», — сказал Рахманов.
Военный корабль находится в доке на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Ремонт в доке продлится до сентября. «Затем работы продолжатся у стенки завода», — добавил он.
В сентябре 2021 года глава ОСК сообщал, что авианосец «Адмирал Кузнецов» передадут ВМФ в 2023 году после замены всех турбин.
В октябре 2018 года произошла авария при спуске «Адмирала Кузнецова» на воду. Тогда плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, затонул, в результате на него упал подъемный кран и повредил часть палубы. Судоремонтные работы велись на 35-м заводе.
Однако в декабре 2019 года авианосец загорелся: искра от сварки попала в трюм с разлитым топливом. В результате пожара два человека погибли, более десятка пострадали. В мае этого года «Адмирала Кузнецова» поставили в док. Его восстановление обойдется в 350 млн руб., говорил в 2020 году Рахманов.