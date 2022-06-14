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Авария с «Адмиралом Кузнецовым» ,  
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Глава ОСК сообщил о переносе сроков возвращения «Адмирала Кузнецова» ВМФ

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, авианосец вернется в состав ВМФ в первом квартале 2024 года. В декабре 2019 года авианосец, находящийся на ремонте после аварии, загорелся
Авианосец &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;
Авианосец «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Авианосец «Адмирал Кузнецов», на котором в декабре 2019 года произошел пожар, вернется в состав Военно-морского флота России в первом квартале 2024 года, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года», — сказал Рахманов.

Военный корабль находится в доке на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Ремонт в доке продлится до сентября. «Затем работы продолжатся у стенки завода», — добавил он.

В сентябре 2021 года глава ОСК сообщал, что авианосец «Адмирал Кузнецов» передадут ВМФ в 2023 году после замены всех турбин.

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» затянется на год из-за замены турбин
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Авианесущий крейсер &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;

В октябре 2018 года произошла авария при спуске «Адмирала Кузнецова» на воду. Тогда плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, затонул, в результате на него упал подъемный кран и повредил часть палубы. Судоремонтные работы велись на 35-м заводе.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж
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Однако в декабре 2019 года авианосец загорелся: искра от сварки попала в трюм с разлитым топливом. В результате пожара два человека погибли, более десятка пострадали. В мае этого года «Адмирала Кузнецова» поставили в док. Его восстановление обойдется в 350 млн руб., говорил в 2020 году Рахманов.

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Теги
Елена Чернышова
«Адмирал Кузнецов» авианосец пожары ремонт
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