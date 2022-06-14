Глава ОСК сообщил о переносе сроков возвращения «Адмирала Кузнецова» ВМФ

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, авианосец вернется в состав ВМФ в первом квартале 2024 года. В декабре 2019 года авианосец, находящийся на ремонте после аварии, загорелся

Авианосец «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Авианосец «Адмирал Кузнецов», на котором в декабре 2019 года произошел пожар, вернется в состав Военно-морского флота России в первом квартале 2024 года, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года», — сказал Рахманов.

Военный корабль находится в доке на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Ремонт в доке продлится до сентября. «Затем работы продолжатся у стенки завода», — добавил он.

В сентябре 2021 года глава ОСК сообщал, что авианосец «Адмирал Кузнецов» передадут ВМФ в 2023 году после замены всех турбин.

В октябре 2018 года произошла авария при спуске «Адмирала Кузнецова» на воду. Тогда плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, затонул, в результате на него упал подъемный кран и повредил часть палубы. Судоремонтные работы велись на 35-м заводе.

Читайте на РБК Pro Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом Кейсы

Однако в декабре 2019 года авианосец загорелся: искра от сварки попала в трюм с разлитым топливом. В результате пожара два человека погибли, более десятка пострадали. В мае этого года «Адмирала Кузнецова» поставили в док. Его восстановление обойдется в 350 млн руб., говорил в 2020 году Рахманов.