ФСБ сообщила о предотвращении теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Сотрудник украинской разведки пытался склонить к теракту россиянина, проходившего военную службу на крейсере «Адмирал Кузнецов», однако тот обратился к правоохранителям, сообщила ФСБ. Возбуждено дело по ст. 205.1 УК

Авианосец «Адмирал Кузнецов» (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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По данным ведомства, в марте 2024 года сотрудник украинских спецслужб связался с гражданином России, который проходил военную службу на авианосце, представился как «Олег», склонял его к совершению теракта за крупное вознаграждение и возможность выезда за границу, утверждал, что операцию курирует лично глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Российскому военнослужащему также угрожали уголовной ответственностью за финансирование украинской армии по сфабрикованным основаниям, отметили в ФСБ.

«Для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через транспортно-логистическую компанию военнослужащему были направлены недостающие компоненты. Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

Однако российский военнослужащий обратился к правоохранителям. Агенту украинской разведки отправили видеозапись с инсценировкой теракта на «Адмирале Кузнецове», после чего тот удалил аккаунты в мессенджерах и отключил средства связи.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК («склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера») в отношении «Олега» и иных неустановленных лиц. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ФСБ также отчиталась о задержании россиянина 1994 года рождения, который организовал курьерскую доставку трех взрывных устройств по адресам проживания в Москве начальников подразделений Минобороны. В отношении него возбудили дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Мужчина признал свою вину.