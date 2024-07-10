 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов»

ФСБ: на крейсере «Адмирал Кузнецов» предотвратили теракт спецслужб Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудник украинской разведки пытался склонить к теракту россиянина, проходившего военную службу на крейсере «Адмирал Кузнецов», однако тот обратился к правоохранителям, сообщила ФСБ. Возбуждено дело по ст. 205.1 УК
Авианосец &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;
Авианосец «Адмирал Кузнецов» (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Video

По данным ведомства, в марте 2024 года сотрудник украинских спецслужб связался с гражданином России, который проходил военную службу на авианосце, представился как «Олег», склонял его к совершению теракта за крупное вознаграждение и возможность выезда за границу, утверждал, что операцию курирует лично глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Российскому военнослужащему также угрожали уголовной ответственностью за финансирование украинской армии по сфабрикованным основаниям, отметили в ФСБ.

«Для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через транспортно-логистическую компанию военнослужащему были направлены недостающие компоненты. Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

Однако российский военнослужащий обратился к правоохранителям. Агенту украинской разведки отправили видеозапись с инсценировкой теракта на «Адмирале Кузнецове», после чего тот удалил аккаунты в мессенджерах и отключил средства связи.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК («склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера») в отношении «Олега» и иных неустановленных лиц. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ФСБ предотвратила доставку бомб высокопоставленным военным в Москве
Политика
Фото:ФСБ РФ

ФСБ также отчиталась о задержании россиянина 1994 года рождения, который организовал курьерскую доставку трех взрывных устройств по адресам проживания в Москве начальников подразделений Минобороны. В отношении него возбудили дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Мужчина признал свою вину.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Россия ФСБ «Адмирал Кузнецов» теракт Мурманск Минобороны Украины Кирилл Буданов
Материалы по теме
В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на оборонном предприятии в Самаре
Политика
ФСБ сообщила о попытке спецслужб Украины угнать российский бомбардировщик
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
FT сообщила о попытках Европы наладить контакты с советниками Трампа Политика, 10:37
При крушении самолета Cessna в Татарстане погибли три человека Общество, 10:34
Дума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми Экономика, 10:31
Ситуация «вин-вин». Зачем Volkswagen вкладывает $5 млрд в Rivian Pro, 10:21
Bloomberg узнал о несогласии Зеленского с «необратимостью» пути в НАТО Политика, 10:21
Курс биткоина вырос на фоне заявлений главы ФРС по процентным ставкам Крипто, 10:18
«VERY»: чем удивляет экоквартал в 20 метрах от Ботанического сада Недвижимость, 10:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ предотвратила доставку бомб высокопоставленным военным в Москве Политика, 10:14
Макрон поблагодарил сборную Франции после поражения на Евро Спорт, 10:13
Байден заверил союзников по НАТО в проигрыше России на Украине Политика, 10:11
Мбаппе назвал провальной свою игру на Евро-2024 Спорт, 10:06
В трех областях Украины сообщили о повреждении инфраструктуры Политика, 10:03
Чипы в мяче: какими технологиями «напичкали» Евро-2024 — Fast Company Pro, 10:00
На Урале россиянина арестовали по делу о контрабанде военной продукции Политика, 09:52