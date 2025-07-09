Силовики пришли в МХАТ после обысков у Кехмана. Видео

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Главный вход МХАТ им. Горького закрыт, через стеклянные двери видны силовики в масках, с этой стороны здания внутри пустота, сообщает корреспондент РБК.

По словам очевидцев, внутри работает Следственный комитет. У театра припаркованы автомобили СК и Росгвардии.

Сотрудник театра рассказал корреспонденту РБК, что силовики приехали около 11 утра. Всем сотрудникам, кто находился в театре, сказали собраться в большом зале. По его словам, в зале собралось «достаточно много» людей. У них забрали телефоны, но позже вернули. Поначалу силовики просили людей не перемещаться, не «кучковаться», но потом стали относиться более расслабленно. «Чай, печеньки мы себе организовали. Покурить нам тоже место выделили. Я вообще весь день сидел, музыку слушал», — пояснил сотрудник. Сотрудник театра пояснил, что «стресс, конечно, был из-за неожиданности», но в целом его и коллег «никто не кошмарил», все было довольно спокойно.

Сейчас людей постепенно отпускают, но следственные действия все еще идут.

Ранее этим днем к худруку Михайловского театра и гендиректору МХАТа Владимиру Кехману пришли силовики в рамках дела о растрате. Обыски проводит центральный аппарат СК, сообщают 78.ru и «Известия». Кехман только что вернулся из-за границы, пишет «Фонтанка», дело связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТа.

Кехман возглавил МХАТ им. Горького осенью 2021 года, сменив Татьяну Доронину. Через несколько дней после назначения нового гендиректора худрук театра Эдуард Бояков сообщил об увольнении. По его словам, написать заявление предложил ему Кехман.