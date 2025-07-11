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Военная операция на Украине ,  
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Захарова предложила Мерцу «достать калькулятор» после слов о €500 млрд

Захарова предложила Мерцу достать калькулятор после слов о €500 млрд для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости выплаты Москвой €500 млрд Украине на покрытие убытков предложила начать пересчет исторических долгов перед Россией.

«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918–1922 годов», — написала Захарова в телеграм-канале.

По словам дипломата, в расчет стоит включить ущерб от Второй мировой войны, а также советские затраты на освобождение и восстановление Европы. Кроме того, Захарова добавила, что развал СССР «обошелся недешево».

«А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор», — считает она.

«Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», — заключила дипломат.

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Канцлер Германии ранее заявил, что Россия должна выплатить Украине в качестве компенсации €500 млрд. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv.

«Мы предполагаем ущерб имуществу на сумму около €500 млрд», — сказал Мерц в кулуарах конференции по восстановлению в Риме. «Пока этого [выплаты] не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к замороженным активам», — добавил немецкий канцлер.

После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов. Более трети из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, ЕС и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита в сумме $50 млрд, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.

Москва заявляла, что будет считать любые действия со своими зарубежными активами «воровством» и ответит на это. Президент Владимир Путин предупреждал, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило».

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Плугина Ирина
Мария Захарова МИД Россия Украина Фридрих Мерц
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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