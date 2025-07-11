Захарова предложила Мерцу достать калькулятор после слов о €500 млрд для Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости выплаты Москвой €500 млрд Украине на покрытие убытков предложила начать пересчет исторических долгов перед Россией.

«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918–1922 годов», — написала Захарова в телеграм-канале.

По словам дипломата, в расчет стоит включить ущерб от Второй мировой войны, а также советские затраты на освобождение и восстановление Европы. Кроме того, Захарова добавила, что развал СССР «обошелся недешево».

«А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор», — считает она.

«Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», — заключила дипломат.

Канцлер Германии ранее заявил, что Россия должна выплатить Украине в качестве компенсации €500 млрд. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv.

«Мы предполагаем ущерб имуществу на сумму около €500 млрд», — сказал Мерц в кулуарах конференции по восстановлению в Риме. «Пока этого [выплаты] не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к замороженным активам», — добавил немецкий канцлер.

После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов. Более трети из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, ЕС и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита в сумме $50 млрд, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.

Москва заявляла, что будет считать любые действия со своими зарубежными активами «воровством» и ответит на это. Президент Владимир Путин предупреждал, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило».