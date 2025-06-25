Стармер заявил о передаче Киеву ракет за счет замороженных активов Москвы

Британия передаст Украине ракеты ПВО на £70 млн за счет прибыли от замороженных российских активов, заявил Стармер. Лондон впервые финансирует поставки оружия Киеву за счет таких средств. Москва считает подобное «воровством»

Великобритания передаст Украине 350 новейших ракет противовоздушной обороны, используя £70 млн (примерно $95,4 млн), полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7.

О новом пакете помощи британский премьер-министр Кир Стармер объявил перед саммитом НАТО, передает The Guardian.

«Мы считаем правильным использовать изъятые российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной», — сказал он.

Газета отмечает, что это первый случай, когда Британия использует «связанные с Россией» активы для финансирования поставок оружия Украине. Лондон отправит ракеты Asraam, первоначально разработанные как ракеты класса «воздух-воздух» и модернизированные за три месяца для наземного запуска. Этот пакет — часть более широкой инициативы военной помощи Украине на сумму £4,5 млрд (более $6 млрд), пишет Guardian.

После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов. Более трети из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, ЕС и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита в $50 млрд, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России. По данным The Times, в Британии заморожено около £26 млрд ($35,4 млрд) активов российского ЦБ и £18 млрд ($24,5 млрд) активов лиц, попавших под санкции.

Великобритания — один из ключевых поставщиков военной помощи Украине. По данным Кильского института, с начала конфликта Лондон потратил на поддержку Киева €10,36 млрд ($11,8 млрд). В марте Стармер сообщил, что Британия выделит £1,6 млрд (примерно $2,2 млрд) на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО.

В начале июня британское Минобороны объявило о планах к апрелю 2026 года поставить Киеву 100 тыс. беспилотников, потратив на это £350 млн ($476 млн).

Москва осуждает военную помощь Киеву. Также Россия предупреждала, что будет считать любые действия со своими зарубежными активами «воровством» и ответит на это.