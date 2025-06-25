Стармер заявил о передаче Киеву ракет за счет замороженных активов Москвы
Великобритания передаст Украине 350 новейших ракет противовоздушной обороны, используя £70 млн (примерно $95,4 млн), полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7.
О новом пакете помощи британский премьер-министр Кир Стармер объявил перед саммитом НАТО, передает The Guardian.
«Мы считаем правильным использовать изъятые российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной», — сказал он.
Газета отмечает, что это первый случай, когда Британия использует «связанные с Россией» активы для финансирования поставок оружия Украине. Лондон отправит ракеты Asraam, первоначально разработанные как ракеты класса «воздух-воздух» и модернизированные за три месяца для наземного запуска. Этот пакет — часть более широкой инициативы военной помощи Украине на сумму £4,5 млрд (более $6 млрд), пишет Guardian.
После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов. Более трети из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, ЕС и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита в $50 млрд, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.
По данным The Times, в Британии заморожено около £26 млрд ($35,4 млрд) активов российского ЦБ и £18 млрд ($24,5 млрд) активов лиц, попавших под санкции.
Великобритания — один из ключевых поставщиков военной помощи Украине. По данным Кильского института, с начала конфликта Лондон потратил на поддержку Киева €10,36 млрд ($11,8 млрд). В марте Стармер сообщил, что Британия выделит £1,6 млрд (примерно $2,2 млрд) на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО.
В начале июня британское Минобороны объявило о планах к апрелю 2026 года поставить Киеву 100 тыс. беспилотников, потратив на это £350 млн ($476 млн).
Москва осуждает военную помощь Киеву. Также Россия предупреждала, что будет считать любые действия со своими зарубежными активами «воровством» и ответит на это.
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