В Екатеринбурге завели дело против двух адвокатов за мошенничество

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении двух адвокатов, которых подозревают в мошенничестве, сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела.

Действующие адвокаты Владимир Певчев и Андрей Жуков посредничали в передаче взятки «неустановленным должностным лицам СК России», заявил источник. Размер переданной денежной суммы составил 3 млн руб.

При посредничестве адвокатов фигурант должен был якобы остаться в статусе свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Первую часть взятки в размере 500 тыс. руб. передали Певчеву в одном из ресторанов Екатеринбурга в середине июня. Вторую часть в размере 2,5 млн руб. он получил 1 июля, но уже под контролем сотрудников регионального УФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

По информации портала Е1, адвокатов Жукова и Певчева задержали. Они пытались повлиять на ход следствия по делу бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и других бизнесменов. По версии следствия, задержанные давали взятки начальнику экономической полиции Свердловской области Андрею Дьякову и главе налоговой Сергею Логинову.