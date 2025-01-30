Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск

Надежда Толоконникова (Фото: Roy Rochlin / Getty Images )

Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в России иноагентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Толоконникова Надежда Андреевна уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск», — сказал собеседник агентства.

В мае 2023 года МВД объявило Толоконникову в федеральный розыск по уголовной статье об оскорблении чувств верующих, сообщил юрист Павел Чиков (признан в России иноагентом). Поводом стали посты в социальных сетях, какие именно, адвокат не уточнил.

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в Уголовном кодексе в 2013 году. Годом ранее Pussy Riot (Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина) устроили «панк-молебен» с песней «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве.

За это девушек приговорили к двум годам колонии по статье о хулиганстве. В декабре 2013 года Толоконникова вышла на свободу по президентской амнистии.