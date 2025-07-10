Дуда рассказал, как Зеленский признался, что не знал о Волынской резне

Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский признался польскому президенту Анджею Дуде, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне. Об этом сам Дуда заявил в интервью YouTube-каналам Nowy Ład, Otwarta Konserwa и Klub Jagielloński.

Видео с ремарками Дуды приводит издание RFM24.

«Я разговаривал с каждым из президентов Украины. Каждый раз, и с президентом Порошенко, и с президентом Зеленским. Не буду отрицать, что всегда чувствовал большее взаимопонимание с президентом Зеленским. Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: «Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе», — сказал Дуда.

Трагедия в Волыни давно является предметом споров между Польшей и Украиной.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий.

В начале июня МИД Украины раскритиковал решение польского сейма о наделении Дня памяти о жертвах Волынской резни статусом государственного праздника. В ведомстве подчеркнули, что Украина выступает за научное и беспристрастное изучение «сложных страниц совместной истории» с Польшей.

Украина и Польша на протяжении многих лет не могли договориться о единой позиции по вопросу массовых убийств польского населения украинскими националистами и последовавшими ответными акциями против украинцев. В июле 2024 года польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не будет решен вопрос Волынской трагедии.

В январе 2025-го премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев впервые выдал разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни. Мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв действовал на Украине с 2017 года.