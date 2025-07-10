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Политика ,  
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Дуда пригрозил закрыть ключевой хаб по поставкам военной помощи Украине

Польша может закрыть аэропорт Жешува, через который проходит бóльшая часть военной помощи Украине, если Киев и его западные союзники продолжат считать его «своей собственностью», заявил польский президент Анджей Дуда в интервью журналистам изданий Otwarta Konserwa, Klub Jagielloński i Nowy Ład.

Дуда обратил внимание, что Польшу «не приглашали в очень важные международные органы, в которых было принято решение о доставке помощи Украине через нашу территорию». Он назвал такую ситуацию «скандалом», отметив, что это следует обсуждать не с Киевом, а с союзниками по НАТО. «Нужно иметь мужество, чтобы разговаривать с немцами, с американцами», — добавил польский президент.

«Я думаю, что и украинцы, и наши союзники просто думают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, извините, как будто это их. Ну, это не их, это наше. Если кому-то что-то не нравится, мы закрываем это и до свидания, да, делаем ремонт. Мы закрываем аэропорт в Жешуве и доставляйте [военную помощь] Украине морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах, разбирайтесь. Разберитесь, если вы считаете, что мы вам не нужны», — заявил Дуда.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Материал дополняется. 

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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