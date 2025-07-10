Роскомнадзор отверг DDoS-атаку на НСПК как причину замедления СБП

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Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора не зафиксировали DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК), при этом сохраняются проблемы в работе СБП, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«10 июля с 15:30 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений в связи с проблемой в работе СБП и связанных с ним сервисов банков. По состоянию на 17:10 проблема сохраняется. DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет», — говорится в сообщении.

10 июля клиенты интернет-банкинга стали жаловаться на перебои в работе Системы быстрых платежей (СБП). По данным сервиса DownDetector, количество обращений резко увеличилось после 16:00. Также пользователи сообщают о неполадках в мобильных приложениях ряда банков.

В пресс-службе НСПК сообщили, что скорость обработки операций по СБП замедлилась в результате неполадок в работе одного из провайдеров.

СБП была запущена Банком России и НСПК в начале 2019 года. Система позволяет банковским клиентам в режиме реального времени переводить деньги между счетами разных банков по номеру мобильного телефона, привязанному к счету. В 2021 году система стала доступна клиентам большинства банков.