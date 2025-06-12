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Общество ,  
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В РЖД сообщили о восстановлении работы сервисов после DDoS-атаки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД после хакерской атаки, сообщается в телеграм-канале компании.

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, но в связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании «еще могут наблюдаться отдельные затруднения».

«Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении РЖД.

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Ранее сайт и мобильное приложение РЖД попали под DDoS-атаку. Пользователи могли столкнуться с трудностями при приобретении билетов. Сбой в работе сервисов РЖД продлился около шести часов.

В предыдущий раз РЖД сообщали о DDoS-атаке на свои ресурсы неделю назад, 6 июня. Доступа к ним не было более часа.

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Алина Нафикова
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