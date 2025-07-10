НСПК назвала причину сбоев в работе СБП
Скорость обработки операций по системе быстрых платежей (СБП) замедлилась в результате неполадок в работе одного из провайдеров. Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.
10 июля пользователи интернет-банкинга начали сообщать о сбоях в работе сервиса СБП — количество жалоб резко взлетело с 16:00. следует из данных сервиса Downdetector. Также сообщают о проблемах в работе банковских приложений.
СБП была запущена Банком России и НСПК в начале 2019 года. Система позволяет банковским клиентам в режиме реального времени переводить деньги между счетами разных банков по номеру мобильного телефона, привязанному к счету. Минимальный суточный лимит переводов в СБП, который может установить банк для своего клиента, составляет 150 тыс. руб.
С 1 января 2021 года система стала доступна клиентам большинства банков.
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